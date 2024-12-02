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Dünya
TRT Haber 02.12.2024 12:06

Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta: PKK'dan sivillere bombalı tuzak

Suriye'de rejim güçlerinin sivilleri hedef almasıyla başlayan olaylar devam ediyor. Muhalifler Halep'in güneyine ilerliyor. Suriye Milli Ordusu da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonu sürdürüyor.

Halep'in çoğunda kontrolü ele geçiren Suriyeli muhaliflerle rejim güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Şeyh Neccar bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandı.

Suriye Milli Ordusu da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başarıyla operasyon yürütüyor.

Tel Rıfat'ta çok sayıda bölge ve stratejik nokta terör örgütünden kurtarıldı.

Suriye rejimi ve Rusya da, İdlib'e hava saldırıları düzenliyor. Bölgede can kaybı 16'ya yükseldi. 

TRT Haber canlı yayını sırasında terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Rıfat’taki bir evde tuzakladığı bomba patladı.

Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta: PKK'dan sivillere bombalı tuzak

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyordu.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

SMO, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş ve bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuş, bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış ve hızla sahaya girmişti.

SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti.

SMO ayrıca Türkiye'ye 13 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçirmişti.

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