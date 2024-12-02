Puslu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 02.12.2024 12:06

Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta

Suriyeli muhaliflerin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlattığı 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamı ele geçirildi. TRT Haber ekibi, teröristlerin işgalinden kurtulan Tel Rıfat'a girdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin bir hastanenin altında kazıdığı terör tünelini görüntüledi.

Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta

Halep'in çoğunda kontrolü ele geçiren Suriyeli muhaliflerle rejim güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Şeyh Neccar bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandı.

Suriye Milli Ordusu da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başarıyla operasyon yürütüyor.

Tel Rıfat'ta çok sayıda bölge ve stratejik nokta terör örgütünden kurtarıldı.

9 yıldır terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki ilçede Suriyeli muhalifler hakimiyet sağlandı. Ancak kaçan teröristler terk ettikleri binaları el yapımı patlayıcı ile tuzakladı. Onlardan biri TRT Haber'in canlı yayını esnasında patladı. 

 

 

TRT Haber ekibi, teröristlerin işgalinden kurtulan Tel Rıfat'a girdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin bir hastanenin altında kazıdığı terör tünelini görüntüledi.

 

 

Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta

Özgürlük Şafağı Operasyonu

SMO, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş ve bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuş, bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış ve hızla sahaya girmişti.

SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti.

SMO ayrıca Türkiye'ye 13 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçirmişti.

Sıradaki Haber
Trump, Biden'ın oğlunu affetmesini "adaletin suistimali" olarak niteledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
Bakan Kurum: Yerel İklim Değişikliği Mücadele Eylem Planlarını hazırlıyoruz
16:05
Tekirdağ'da fırtına balıkçıların açılmasını engelledi
15:31
"Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi" iddiası yalanlandı
15:00
Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç Anıtkabir’i ziyaret etti
14:54
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmişi reddetmek yerine, tarihi bir bütün olarak kucaklıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Engelliler Günü Buluşması'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Engelliler Günü Buluşması'na katıldı
FOTO FOKUS
Dijital alışverişte ilk sırada elektronik ürünler geliyor
Dijital alışverişte ilk sırada elektronik ürünler geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ