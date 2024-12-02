Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta

Halep'in çoğunda kontrolü ele geçiren Suriyeli muhaliflerle rejim güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Şeyh Neccar bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandı.

Suriye Milli Ordusu da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başarıyla operasyon yürütüyor.

Tel Rıfat'ta çok sayıda bölge ve stratejik nokta terör örgütünden kurtarıldı.

9 yıldır terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki ilçede Suriyeli muhalifler hakimiyet sağlandı. Ancak kaçan teröristler terk ettikleri binaları el yapımı patlayıcı ile tuzakladı. Onlardan biri TRT Haber'in canlı yayını esnasında patladı.

Terör örgütü PKK/YPG’den Tel Rıfat'taki sivillere bombalı tuzak.



Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Rıfat’taki bir evde tuzakladığı bomba, TRT Haber canlı yayını sırasında patladı. Son gelişmeler TRT Haber’de. pic.twitter.com/7F4YzAvpv1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2024

TRT Haber ekibi, teröristlerin işgalinden kurtulan Tel Rıfat'a girdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin bir hastanenin altında kazıdığı terör tünelini görüntüledi.

TRT Haber, Tel Rıfat'ta terör tünelini görüntüledi. pic.twitter.com/NJGLxwm6WA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2024

Özgürlük Şafağı Operasyonu

SMO, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş ve bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuş, bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış ve hızla sahaya girmişti.

SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti.

SMO ayrıca Türkiye'ye 13 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçirmişti.