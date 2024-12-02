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Dünya
AA 02.12.2024 10:53

Trump, Biden'ın oğlunu affetmesini "adaletin suistimali" olarak niteledi

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmasını "adaletin suistimali ve yanlış uygulanması" olduğunu belirtti.

Trump, Biden'ın oğlunu affetmesini "adaletin suistimali" olarak niteledi

Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden'ın, oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmasına tepki gösterdi.

Paylaşımında Biden'ın, 6 Ocak Kongre baskınından tutukluları, oğul Biden'ı affettiği karar kapsamına "neden dahil etmediğini" sorgulayan Trump, "Adaletin suistimali ve kötüye kullanımı böyle olur!" ifadesine yer verdi.

Biden, daha önce verdiği sözün aksine, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmıştı.

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