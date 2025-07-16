Suriye, İsrail saldırıları için BM Güvenlik Konseyi'ni sorumluluk almaya çağırdı

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, başkent Şam ve Süveyda illerindeki hükümet kurumları ile sivil tesisleri hedef alan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan saldırılarının kınandığı belirtildi.

"İsrail yönetiminin, Suriye'de gerginliği tırmandırmak, kaos yaratmak ve güvenlik ve emniyeti baltalamak için izlediği sistematik politikanın bir parçası olan bu açık saldırı, BM Şartı'nın ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası topluma ve BMGK'ye İsrail'in saldırılarına karşı sorumluluk alma ve bu saldırganlığa son verilmesi için somut önlemler alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Suriye'nin, "bu tehlikeli tırmanıştan ve sonuçlarından İsrail'i sorumlu tuttuğu" ve "uluslararası hukukun garanti altına aldığı tüm yollarla, topraklarını ve halkını savunma konusundaki meşru haklarını koruyacağı" kaydedildi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor