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Dünya
AA 03.06.2025 21:50

Suriye Dışişleri Bakanı: Katar gazının Ürdün üzerinden sevkiyatının sürdürülmesi konusunda anlaştık

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenledikleri ziyarette çeşitli alanlarda anlaşmalara vardıklarını belirterek "Katar gazının Ürdün üzerinden sevkiyatının sürdürülmesi konusunda anlaştık, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda da mutabakata vardık." dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı: Katar gazının Ürdün üzerinden sevkiyatının sürdürülmesi konusunda anlaştık
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Şeybani, Katar ziyareti dönüşü, Şam Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Doha'ya giden 7 bakanın yer aldığı heyete başkanlık eden Şeybani, Katarlı yetkililerle yapılan görüşmelerde enerji, sağlık, iletişim ve teknoloji, ekonomi ve turizm alanlarında önemli anlaşmalara varıldığını söyledi.

Şeybani, "Bu ziyaret, Suriye'nin izlemekte olduğu olumlu açılım politikasının bir parçası olup, gerçekçiliğe, ortak çıkarlara ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır." diye konuştu.

Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldiklerini aktaran Şeybani, "Görüşmemizde siyasi, ekonomik, kalkınma ve insani alanlar dahil olmak üzere ikili ilişkileri kapsayan derinlemesine müzakereler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Şeybani, "Katar gazının Ürdün üzerinden sevkiyatının sürdürülmesi konusunda anlaştık, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda da mutabakata vardık." dedi.

Katar'ın, bankacılık sektöründe de Şam'a destek olacağını belirten Şeybani, Katar ve Suudi Arabistan'a, Suriye'deki kamu çalışanları için yaptıkları "maaş yardımı" için de teşekkür etti.

Şeybani, görüşmelerde Suriye'de 3 hastanenin onarılması, tam donanımlı hale getirilmesi ve 3 yıl süreyle Katar desteğiyle işletilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını kaydetti.

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