Puslu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2024 19:57

Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısı 43 bini geçti

Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısının 43 bini aştığı bildirildi.

Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısı 43 bini geçti

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 43 bin 490'a çıktığı bilgisi verildi.

Açıklamada, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1187'ye yükseldiği ifade edildi.

Öte yandan, dang humması vaka sayısının da 8 bin 8'e ulaştığı, bu hastalık sebebiyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'nin, Netanyahu kararı nedeniyle UCM'ye karşı adım atacağına inanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'a saldırılara devam edilmesini istedi
20:16
DSÖ: Lübnan'da İsrail saldırılarından dolayı Ekim 2023'ten bu yana 241 sağlık çalışanı öldü
19:56
İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'nin, Netanyahu kararı nedeniyle UCM'ye karşı adım atacağına inanıyor
20:29
Nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
19:37
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 3 bin 961 kişi öldü
19:18
Katil İsrail, ateşkes sonrası Lübnan'ın güneyine ilk kez hava saldırısı düzenledi
Karasu kıyısındaki sığlaşma nedeniyle hamsi tekneleri yakın limanlara yönlendirildi
Karasu kıyısındaki sığlaşma nedeniyle hamsi tekneleri yakın limanlara yönlendirildi
FOTO FOKUS
Nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ