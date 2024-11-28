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Dünya
AA 28.11.2024 19:51

İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'nin, Netanyahu kararı nedeniyle UCM'ye karşı adım atacağına inanıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD yönetiminin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri veren Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) karşı "yakında adım atacağına" inandığını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'nin, Netanyahu kararı nedeniyle UCM'ye karşı adım atacağına inanıyor

Saar, resmi ziyaret kapsamında gittiği Prag'da Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile ortak basın toplantısı düzenledi.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine değinen Saar, İsrail'in mahkemeye taraf olmaması nedeniyle Tel Aviv üzerinde yargı yetkisi olmadığını iddia etti.

Saar, söz konusu "kararın yasal olmadığını" ve UCM'ye dün itiraz başvurusu yaptıklarını ifade etti.

Karara ilişkin Çekya'nın da itiraz ettiğini söyleyen Saar, tutuklama emri nedeniyle ABD'nin "yakında UCM'ye karşı bir yasa çıkaracağına" inandığını kaydetti.

Saar, esirlerin serbest bırakılması gibi "hedeflerine ulaşmadan" Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonlandırmayacaklarını söyledi.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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