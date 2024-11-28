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Dünya
AA 28.11.2024 18:41

Umman Sultanı Bin Tarık: Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu destekliyoruz

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, herkesin ortak arzusunun bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi olduğunu belirterek, "Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı, bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz." dedi.

Umman Sultanı Bin Tarık: Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu destekliyoruz

Umman Sultanı Bin Tarık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bin Tarık, herkesin ortak arzusunun bölgede güvenlik ve istikrarın tesisi olduğunu ifade ederek, "Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı, bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye'nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz." diye konuştu.

Filistin konusunda da iki devlet temelli çözümün hayat bulması için işbirliğine devam edilmesi gerektiğini dile getiren Bin Tarık, "Herkes için adalet ve barışın tesisi için bu amaç gerçekleştirilmelidir." ifadesini kullandı.

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