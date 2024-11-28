Hamas'tan İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için küresel gösteri çağrısı

Hamas, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'deki Filistin halkı aleyhinde yürüttüğü "barbar saldırılar ve soykırımın" devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurmak için tüm kentlerde, başkentlerde ve meydanlarda dayanışma yürüyüşleri ve kitlesel etkinlikler düzenleyerek Arap ve Müslüman dünyası ile dünyadaki özgür ülkelerde 29 Kasım-1 Aralık günlerinin küresel dayanışma günleri olarak kabul edilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail saldırılarını durdurmak için ciddi ve etkili bir şekilde çalışılması konusunda üzerine düşen tarihi sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Batı Şeria, Kudüs ve 1948'de işgal edilen bölgelerdeki Filistinlilere de "İsrail işgaline karşı her türlü direnişi ve mücadeleyi tırmandırma" çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bir kararla 29 Kasım günü 1978'den bu yana her yıl Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kutlanıyor.