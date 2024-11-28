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Dünya
AA 28.11.2024 19:20

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 3 bin 961 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkesten bir gün önce 26 Kasım'da ülkeye düzenlediği saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında kaydedilen can kaybının 3 bin 961'e ulaştığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 3 bin 961 kişi öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 27 Kasım'da başlayan ateşkesten bir gün önce düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun 26 Kasım Salı günü gerçekleştirdiği saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiği, 266 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bununla birlikte 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 961'e, yaralı sayısının da 16 bin 520'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazından cansız bedenlerin çıkarılmaya devam ettiği ve can kaybının bu nedenle arttığı ifade edildi.

Doğru ve kapsamlı bilgiye ulaşılması adına enkaz altından çıkarılmaya çalışılan naaşları da kapsayacak şekilde tüm veriler üzerinde kapsamlı bir inceleme başlatıldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bakanlığın, tüm bu araştırma ve incelemeler neticesinde İsrail saldırılarında kaydedilen can kaybına ilişkin nihai rapor yayınlayacağı kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

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