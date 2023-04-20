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Dünya
AA 20.04.2023 00:03

Sudan'daki çatışmalarda Pakistan Büyükelçiliği binasına kurşun isabet etti

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmalar sırasında Pakistan'ın Hartum Büyükelçiliği binasına kurşun isabet ettiği duyuruldu.

Sudan'daki çatışmalarda Pakistan Büyükelçiliği binasına kurşun isabet etti
[Fotograf: Reuters]

Pakistan'ın Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçilik binasına 3 kurşunun isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu durumun Sudan'ın diplomatik misyonlara güvenlik sağlamaktan sorumlu olduğu Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Çatışan taraflara "sınırlı olmaları" çağrısı yapılan açıklamada, Sudan hükümetinden Pakistan'ın Hartum Büyükelçiliği'nin korunması için güvenlik personeli sağlaması istendi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini duyurmuştu.

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