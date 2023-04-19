Biden 12 Mayıs'ta İspanya Başbakanı Sanchez'i ağırlayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın, 12 Mayıs'ta İspanya Başbakan Sanchez'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyuran Jean-Pierre, liderlerin görüşmede ikili savunma işbirlikleri, transatlantik güvenliği ve ekonomi konularının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve bu kapsamda Kiev'e verilen desteği masaya yatıracaklarını bildirdi.

Jean-Pierre, temmuz ayında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devralacak İspanya lideriyle Biden'ın, iklim değişikliği, Latin Amerika ve Karayipler'de genişletilmiş işbirliği dahil bir dizi konuyu görüşeceklerini aktardı.

Biden, Tennessee'li milletvekilleriyle görüşecek

Jean Pierre, Biden'ın ayrıca, Tennessee eyaletinde 27 Mart'taki okul saldırısıyla ilgili protestoya katılan ve ikisi ihraç edilip, seçmenlerin sahip çıkmasıyla yeniden görevlerine dönen Demokrat üyeler Justin Jones, Justin Pierson ve Gloria Johnson'ı 24 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.

Biden'ın eyalet milletvekilleriyle silahlı saldırılarla mücadeleye verdiği önem kapsamında görüşeceğini ifade eden Jean-Pierre, Başkan'ın milletvekillerinin bu kapsamdaki adımlarını takdir ettiğini belirtti.

- Beyaz Saray borç limiti konusunda müzakere etmeyecek

Jean-Pierre, son dönemde borç limiti konusunda anlaşmazlık yaşadıkları Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin ülke ekonomisinin temerrüde düşmesiyle tehdit ettiğini söyledi.

Bu konunun kendileri için müzakereye açık olmadığını belirten Jean-Pierre, bu konuda çözüme ulaşmanın Kongre'nin anayasal zorunluluğu olduğunu ifade etti.