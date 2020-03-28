Haber Giriş: Kaynak: AA
Sudan'da vaka sayısı 5'e yükseldi
[Fotoğraf: Arşiv]
Sudan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 5 yükseldiğini açıkladı.
Sudan’da yeni tip koronavirüs vaka sayısı artıyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta yurt dışından başkent Hartum’a gelen 2 kişide daha COVID-19 tespit edildi. Böylece ülke genelinde toplam vaka sayısı 5 oldu.
Yeni vakalardan biri Fransa, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelen vatandaşlar oldu.
Daha önce BAE’den gelen ve virüs tespit edilen bir Sudan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Etiketler: vaka sayısı sudan koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:30
Son Haberler
- 17:50
- 17:43
- 17:41
- 17:40
- 17:38
Sıradaki Haber
Yeni Delhi'de çalışan binlerce kişi köyüne dönüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz