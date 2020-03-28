Yeni Delhi'de çalışan binlerce kişi köyüne dönüyor
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kenar mahallelerinde çalışan binlerce kişi, koronavirüs salgınına karşı ilan edilen 21 günlük sokağa çıkma yasağını köylerinde geçirmek için yollara düştü.
Uttar Pradeş Eyaleti Hükümet Sözcüsü Awanish Awasthi, eyaletin Yeni Delhi sınırındaki binlerce çalışan ve aileleri için otobüsler gönderildiğini açıkladı.
Çalışanlar ve aileleri, bu otobüslerle evlerinin bulunduğu köylere nakledilecek.
21 günlük sokağa çıkma yasağı
Diğer yandan, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) Virüs Bilimi Merkezinin eski başkanı Dr. Jacob John, yaptığı açıklamada, 21 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca hükümetin virüsün yayılmasının önüne geçilmesi için hummalı hazırlıklar yapabileceğine işaret etti.
Başbakan Narendra Modi, 23 Mart'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.
Hindistan'da COVID-19 görülen kişi sayısı 933, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 20 olarak açıklanmıştı.
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