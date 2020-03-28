Uttar Pradeş Eyaleti Hükümet Sözcüsü Awanish Awasthi, eyaletin Yeni Delhi sınırındaki binlerce çalışan ve aileleri için otobüsler gönderildiğini açıkladı.

[Yeni Delhi, Hindistan | Fotoğraf: Reuters]

Çalışanlar ve aileleri, bu otobüslerle evlerinin bulunduğu köylere nakledilecek.

[Fotoğraf: Reuters]

21 günlük sokağa çıkma yasağı

Diğer yandan, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) Virüs Bilimi Merkezinin eski başkanı Dr. Jacob John, yaptığı açıklamada, 21 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca hükümetin virüsün yayılmasının önüne geçilmesi için hummalı hazırlıklar yapabileceğine işaret etti.

Başbakan Narendra Modi, 23 Mart'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde vatandaşların 21 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklandığını açıklamıştı.

Hindistan'da COVID-19 görülen kişi sayısı 933, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 20 olarak açıklanmıştı.