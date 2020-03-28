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Hollanda'da 93 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda Sağlık Bakanlığı, bin 159 kişinin daha koronavirüse yakalandığını, 93 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 762'ye yükseldi.
Hollanda'da koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre virüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti.
Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 762'ye, toplam ölüm sayısı ise 640'a yükseldi.
Dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 615 bin 519'a yükseldi. Ölü sayısı ise 28 bin 717.
Etiketler: Hollanda koronavirüs vaka sayısı virüs avrupaSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:14
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