Hollanda'da koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre virüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 762'ye, toplam ölüm sayısı ise 640'a yükseldi.

Dünya genelinde enfekte olan kişi sayısı 615 bin 519'a yükseldi. Ölü sayısı ise 28 bin 717.