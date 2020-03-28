Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, neden Kovid-19 kez görüldü kişi sayısının 506'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 42'ye ulaştığı duyuruldu.

Vaka sayısı dün 458, ölü sayısı da 40 olarak açıklanmıştı.