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Irak'ta COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı.
Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, neden Kovid-19 kez görüldü kişi sayısının 506'ya, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 42'ye ulaştığı duyuruldu.
Vaka sayısı dün 458, ölü sayısı da 40 olarak açıklanmıştı.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs IrakSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 15:04
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