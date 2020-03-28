Haber Giriş: Kaynak: AA
Utrecht Belediye Başkanı Zanen'den Türkçe 'evde kalın' mesajı
Hollanda'nın Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen, ülkede alınan koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında halka "evlerinde kalmaları" çağrısında bulundu.
Van Zanen, ülkede alınan koronavirüs önlemleriyle ilgili yaptığı konuşmada, "Sevgili vatandaşlar, evde kalın lütfen." ifadesini kullandı.
[Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen | Fotoğraf: AA]
Konuşmasını Türkçe ve Hollandaca sürdüren van Zanen, "Evde kalın, mesafeyi koruyun, sorumluluğunuzu alın çünkü bunlar hayati önem taşıyor. Bu sadece kendiniz için değil başkaları için de geçerli. Lütfen, kendinize ve birbirinize iyi bakın." dedi.
Etiketler: utrecht kovid-19 koronavirüs jan van zanen covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:44
Son Haberler
- 15:40
- 15:37
- 15:36
- 15:32
- 15:28
Sıradaki Haber
Uçuşlar durduruldu, Güney Koreli Müslüman YouTuber Türkiye'de kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz