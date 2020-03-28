Van Zanen, ülkede alınan koronavirüs önlemleriyle ilgili yaptığı konuşmada, "Sevgili vatandaşlar, evde kalın lütfen." ifadesini kullandı.

[Utrecht Belediye Başkanı Jan van Zanen | Fotoğraf: AA]

Konuşmasını Türkçe ve Hollandaca sürdüren van Zanen, "Evde kalın, mesafeyi koruyun, sorumluluğunuzu alın çünkü bunlar hayati önem taşıyor. Bu sadece kendiniz için değil başkaları için de geçerli. Lütfen, kendinize ve birbirinize iyi bakın." dedi.