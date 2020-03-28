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İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 bin 460'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 425 kişide daha Kovid-19 tespit edildi belirtildi.
Buna toplam vaka sayısının 3 bin 460'a çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 50'sinin durumunun ağır olduğu, 89'nun da iyileştiği aktarıldı.
12 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Ülkede, bugüne kadar 12 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımın olduğu faaliyetler dahil, toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.
Etiketler: israil koronavirüs kovid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 13:23
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