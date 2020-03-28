YouTube'da 1.5 milyondan fazla takipçisi olan Güney Koreli Müslüman Davut Kim (Daud Kim), 27 Şubat'ta Türkiye'ye geldi.

YouTube kanalında İstanbul'u ve İslam kültürünü dünyaya tanıtan videolar yayınladı.

3 hafta önce dönmesi gerekiyordu, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşların askıya alınmasının ardından Türkiye'de kaldı.

Maskesi olmadığı için sokağa çıkamayan ve 2 günü otelde yemek yemeden geçiren sosyal medya fenomenine yardım, Türk takipçilerinden geldi.

"Türkiye'ye yeniden aşık oluyorum"

Yaşadıklarını anlattığı videosunu yayınladıktan sonra çok sayıda kişi, Davut'un kaldığı otele yemek ve içecek gönderdi.

Instagram sayfasından Türk takipçilerine teşekkür eden Davut, "Sahip olduğum en harika hediyeler. Sizi takdir ediyorum ve neredeyse ağlayacaktım. Dünyanın hala güzel olduğunu biliyordum. Türkiye'ye yeniden aşık oluyorum. Ellerinizi yıkayın, maskelerinizi unutmayın ve evde güvende kalın. Herkes için zor bir durum olduğunu biliyorum. Tekrar teşekkür ederim. Allah hepimizi korusun." dedi.

Otelden ayrılarak bir arkadaşının evinde kalmaya başladığını ve durumunun iyi olduğunu söyleyen Davut, 1 Nisan'da Güney Kore'ye geri döneceğini duyurdu.

Katolik bir ailede doğan Jay Kim'in Davut Kim olma hikayesi

Güney Kore'de Katolik bir ailede doğan ve şarkıcılık yapan Jay, tanıtım için gittiği Endonezya’da İslam’la tanıştı.

Ardından İslam'a yöneliş hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Endonezya'ya gittim ve oradaki Müslümanlarla tanıştım. YouTube'da Endonezya'da yaşadıklarımı anlattığım bir video çektim. Çok fazla izlendi. Sonra çok sayıda Müslümanla tanışma fırsatım oldu. O zamanlar kendimi kaybetmiş gibi hissediyordum. Hayatın bir rekabet olduğunu düşünüyordum. Dövüşmem, kazanmam ve hayatta kalmam gerektiğini. Ama Müslümanlar birbirlerine yardım ediyordu. Onlara verilenlere şükrediyorlardı. Hayatın bir rekabet değil bir yolculuk olduğunu söylüyorlardı. Bu beni çok etkiledi. Adeta yüzüme bir yumruk yemiş gibiydim. Müslümanlığa bir anda geçmedim. Oruç tutarken Allah'a şükrü buldum. Allah’a ibadetin bana huzur vereceğini anladım. Sonunda inancımdan emin oldum ama yine de uzun süre tereddüt ettim. Ama sonunda düşüncelerim düzene girdi ve artık Davut'um."

Müslüman olma kararından ailesinin memnun olmadığını ancak bunu anlamaya çalıştıklarını söyleyen Davut, İslam kültürünü tanıtmaya devam ediyor.

İstanbul ile ilgili de birçok video yayınlayan sosyal medya fenomeninin en çok izlenen videoları arasında Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii videoları da yer alıyor.