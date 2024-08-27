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Dünya
AA 27.08.2024 10:07

Sudan'da seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı

Sudan'da hazirandan bu yana aşırı yağış ve sellerden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 132'ye yükseldiği bildirildi.

Sudan'da seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye çıktı
[Fotograf: AA]

Hükümete bağlı Sonbahar Acil Odası'ndan yapılan açıklamada, hazirandan bu yana ülkenin 18 eyaletinin 10'unda etkili olan aşırı yağış ve sellerde ölenlerin sayısının 132'ye ulaştığı belirtildi.

Sellerden etkilenenlerin 129 bin 650'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 12 bin 420 evin tamamen ve 11 bin 472 evin ise kısmen yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlarda her yıl 100'ü aşkın kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

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