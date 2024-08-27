Oxfam: İsrail'in, Gazze'de suyu "savaş silahı" olarak kullanması sağlık krizine yol açtı

Oxfam tarafından yayımlanan "Su Savaşı Suçları" başlıklı raporda, İsrail'in, Gazze'de sistematik olarak su altyapısını hedef aldığı vurgulandı.

İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de içme, yemek pişirme, yıkanma dahil tüm kullanımlar için kişi başına günlük yalnızca 4,74 litre su düştüğü belirtilen raporda, saldırılar öncesindeki verilerle kıyaslandığında bu miktarın yüzde 94'lük azalmaya tekabül ettiğinin altı çizildi.

"Su savaş silahı olarak kullanılıyor"

İsrail'in 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana uluslararası yasaları ihlal ederek Filistinlilere karşı suyu bir "savaş silahı" olarak kullandığı kaydedilen raporda, bu durumun Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten itibaren "acımasız bir şekilde zirveye ulaştığı" belirtildi.

Suyun, Gazzelilere karşı silah olarak kullanılmasının halk sağlığı üzerindeki etkisinin "felaket" olduğu nitelendirildiği raporda, sistematik tahribat dolayısıyla ortaya çıkan sağlık krizi nedeniyle su yoksunluğundan kaynaklanan hastalık vakalarının hızla arttığı aktarıldı.

Su üretim kapasitesinde büyük düşüş

Su altyapısının tahrip edilmesi nedeniyle 26 Mayıs itibarıyla tüm Gazze Şeridi'ndeki kaynaklardan su üretiminin yüzde 84 azaldığına işaret edilen raporda, "3 Haziran itibarıyla Gazze şehri, su kuyularının yüzde 88'i ve tuzdan arındırma tesislerinin tamamının hasar görmesi veya tahrip olması nedeniyle neredeyse tüm su üretim kapasitesini kaybetti." ifadesine yer verildi.

Oxfam'ın, İsrail ve Filistinli gruplar arasında acil ve kalıcı ateşkes, İsrail’e başta gıda, temiz su ve hijyen malzemelerine erişim için Gazze'ye uyguladığı kuşatmayı sona erdirmesi ve ablukayı kaldırması çağrısında bulunduğu belirtildi.

İsrail'in yerinden etme politikası

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaptığı tahliye tehditleri kapsamında Gazze'deki Filistinlileri sürekli bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyor.

BM verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi. İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda ilkel çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.