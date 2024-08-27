Gazze'de çocuklar lağım suyuna mahkum

Gazze Şeridi'ne 323 gündür saldıran İsrail'in yarattığı yıkım, atık su ve içme suyu sistemlerini de çökertirken, CNN kanalizasyonun sokaklara dökülmesinin yol açtığı su birikintilerinden çocukların su içtiğine dikkat çekti.

İsrail'in katliamlarına ve zorla yerinden etmelerine kıtlık, açlık ve susuzluğun eşlik ettiğine dikkat çeken CNN, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah'ta Kanada Su Rezervuarı'nı havaya uçurmasının bir asker tarafından Instagram'da paylaşıldıktan sonra silinen videosunu aktardı.

İki askerin Kanada Su Rezervuarı'nın pompalarına patlayıcı bağlamasından birkaç dakika sonra, turuncu bir alevin Tel el Sultan mahallesindeki kritik tesisi yakıp geçtiği ve gökyüzüne gri duman şeritlerinin yükseldiği belirtildi.

150 bin Filistinliye su sağlıyordu

Videodan patlamanın coğrafi konumunu belirleyen CNN, "Uydu görüntüleri rezervuarın 26-27 Temmuz arasında hasar gördüğünü gösteriyor. Çevresinde yıkılan binalar görülebiliyor" dedi.

Haberde BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre 3 milyon litre su tutabilen ve İsrail'in saldırılarından önce 150 bin Filistinliye su sağlayan su deposunun Refah kentinde suyun arıtılması ve dağıtımında merkezi rol oynadığına dikkat çekildi.

[Reuters]

Haberde BM ve diğer çeşitli uluslararası kuruluşlara göre, İsrail'in Gazze'ye 10 ay süren saldırısı sonucu pek çok su tesisi hasar gördü veya yok edildi.

İnsan hakları uzmanlarının İsrail'i suyu silah olarak kullanmakla suçlamasına neden olan bu durum, sivil nüfusun ıstırabını daha da artırdı, hastalıkların yayılmasını tırmandırdı.

CNN'e konuşan İsviçre'deki hidro-diplomasi uzmanı Cenevre Su Merkezi Direktörü Mark Zeitoun, Kanada Su Rezervuarı'nın tahrip edilmesinin "kesinlikle uluslararası insancıl hukukun ihlali" olduğunu söyledi.

Refah; yıkım, açlık ve susuzlukla boğuşan bir kent

Refah Belediye Başkanı Ahmed el Sofi, İsrail'in Kanada Su Rezervuarı'nı patlatmasından önce bile kentteki diğer su sistemlerini çalıştırmak için gereken yakıt ve elektriğin tükenmesi nedeniyle zaten ciddi kıtlık çekildiğini belirtti. Sofi "Refah zaten su kıtlığı çekiyordu. Refah yıkım, açlık ve susuzlukla boğuşan bir kent" dedi.

Oxfam: Ne içmek için ne yıkanıp temizlik yapmak için su var

Gazze'de bulunan su miktarının kişi başına günlük 4.74 litre olduğunu aktaran uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, bunun "acil durumlarda önerilen asgari miktarın üçte birinden ve tek bir tuvalet sifonu çekmekten daha az" olduğuna dikkat çekti.

İsrail'i suyu "savaş silahı" olarak kullanmakla suçlayan Oxfam, Gazze'deki Filistinlilerin "içmek, yemek pişirmek, yıkanmak veya temizlik yapmak için neredeyse hiç suyunun olmadığını" vurguladı.

Gazze Şeridi'nde 40 dereceyi bulan aşırı sıcak dalgası, su kıtlığının etkilerini daha da kötüleştirdi.

[Reuters]

BM: Tüm su ve sanitasyon tesislerinin yüzde 70'i yok edildi

BM, İsrail'in saldırılarının yakıt, klor ve yedek parça tedarikini azalttığını, su üretimi, arıtma ve kanalizasyon pompalanmasını engellediğini belirtirken, BM'ye bağlı su, sanitasyon ve hijyen için insani çabaları koordine eden WASH Cluster, 24 Temmuz'da BM Uydu Merkezi'nden alınan uydu analizine atıfla Gazze'deki tüm su ve sanitasyon tesislerinin yaklaşık yüzde 70'inin yok edildi veya hasar gördüğünü açıkladı.

İsrail'in Gazze yardım girişlerinden sorumlu kurumu COGAT, bölgeye "suyun sınırsız girişine izin verdiğini ve su tesislerini onardığını" savunsa da, CNN'e konuşan Filistinliler tersi manzara çizdi.

Geçtiğimiz ay çocuk felci virüsü tespit edildi

İsrail saldırılarına maruz kalma riskine girerek su aramak için tehlikeli yolculuklar yapmak zorunda kaldıklarını belirten sivillerden bazısı, insanların yetersiz kaynaklar için mücadele ettiği dağıtım noktalarında fiziksel şiddete ve hatta ölümlere tanık olduklarını söyledi. Geçici derme çatma kamplara yerleşenler, kanalizasyonun sokaklara döküldüğü ve çocukların birikintilerden su içtiği sahneleri anlattı.

10 aylık bebek felç oldu

Gazze Şeridi'nde 1.7 milyondan fazla bulaşıcı hastalık vakası kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) testleri, temmuz ayında Gazze'deki kanalizasyon örneklerinde çocuk felci virüsü tespit etti.

Gazze'deki Filistinliler felce neden olabilen son derece bulaşıcı hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya kalırken, bu ayın başlarında bölgenin merkezindeki Deyr el Belah kentinde 10 aylık bir kız bebekte çocuk felci virüsünün izleri bulundu.

BM, bebeğin daha sonra felç olduğunu duyurdu. Bu, Gazze Şeridi'nde 25 yıldır ortaya çıkan ilk çocuk felci vakası olarak kayıtlara geçti.

10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu aşılamak lazım

Sağlık Bakanlığı çocuk felci salgını ilan ederken, BM, yayılmayı kontrol altına almaya çalışmak için 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyası yürütmek üzere savaşa bir haftalık ara verilmesi için uğraşıyor.

Devam eden İsrail bombardımanının Gazze'deki aşılama çabalarını engellediği uyarısında bulunan DSÖ, etkili aşılama kampanyası yapabilmek için sağır kulaklara ateşkes çağrısı yapmaya devam ediyor.

Çocuk felci aşılarının hala Gazze'ye ulaşmadığı duyuruldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini doğrulamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocuk felci vakasının tespit edildiği Gazze Şeridi'ne hala çocuk felci aşısının ulaşmadığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Çocuk felciyle mücadele için hala aşıların gelmesini bekliyoruz. Her çocuğa ulaşabilmek için güvenli şartlara ihtiyacımız var. Bu da aşı kampanyası boyunca ateşkesin yapılmasını gerektiriyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Aşılama için ateşkes şart

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, "çok endişeli" olduğunu söyleyerek, gelecek haftalarda aşılama programı başlatmak için çabalarını sürdüklerini açıkladı.

"Gazze'deki yüz binlerce çocuğun risk altında olduğunu" belirten BM Genel Sekreteri António Guterres, kampanyanın başarılı olması için aşıların ve gerekli ekipmanların taşınmasının kolaylaştırılması ve çocuk felci uzmanlarının Gazze'ye girmesinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.