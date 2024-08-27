Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.08.2024 07:07

Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Ateşkes görüşmeleri çökmedi, ilerleme var

Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes müzakerelerinde herhangi bir "çöküntü" olmadığını, açıkladı. Beyaz Saray'ın aktardığına göre taraflar belirli bir ilerleme kaydetti.

Beyaz Saray'dan Gazze açıklaması: Ateşkes görüşmeleri çökmedi, ilerleme var

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine dair soruları yanıtladı. Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelerin çöktüğü yönündeki değerlendirmelere şöyle karşılık verdi:

"Görüşmelerde herhangi bir çöküntü yok. Taraflar, süreci çalışma gruplarına aktaracak kadar yeterli ilerleme kaydettiler, böylece ara bulucu ve liderlerin orada bulunmalarına ihtiyaç duyulmayacak. Görüşmeler, tarafların bir sonraki mantıklı adımın çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların detayları çalışması olduğunu hissettikleri bir noktaya ulaştı."

"Birçok detay görüşülecek"

Halen yapılacak çok iş olduğunu ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Kirby, çalışma gruplarında İsrail ordusunun nereden, ne şekilde çekileceğinden esirlerin takasıyla ilgili detaylara kadar birçok önemli detayın görüşüleceğini belirtti.

Öte yandan Kirby, Hizbullah ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ateşkes görüşmelerini olumsuz etkilemediğini vurguladı. 

ETİKETLER
Beyaz Saray Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan ve BAE, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısını kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:14
Filistin: Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek
08:08
2,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi, 336 zehir taciri yakalandı
08:02
Robotlar insan dokunuşunu hissetmeyi öğrendi
07:40
Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı
07:22
ABD'de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan din görevlisine dava
07:04
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde yangın: 6 iş yeri küle döndü
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan midibüs ortalığı birbirine kattı
Kontrolden çıkan midibüs ortalığı birbirine kattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ