Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, polisin göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalesinde vücutlarının çeşitli yerlerine gaz kapsülü isabet etmesi sonucu 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Komite olaylarda ölen olmadığını kaydetti.

Yerel medyaya açıklama yapan güvenlik kaynakları ise olaylarda 25 polisin de yaralandığını aktardı.

Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması üzerine göstericiler taşla karşılık vermişti.

Sudan hükümeti ise aşırı şiddet kullanılmasını araştıracağını ve sorumluların yargılanacağını duyurdu.

Protestocular ordu ve hükümetten, zorla emekliye sevk edilen subayların görevlerine iadesi, milis yapının ortadan kaldırılması, askeriyenin yeniden yapılandırılması ve eski rejim unsurlarının ordudan tasfiye edilmesini istiyor.

Kararname salı günü yayımlandı

Orgeneral Burhan'ın salı günü yayımladığı kararname ile Aralık 2018 devrimine taraf olduğunu beyan eden, ordu karargahı önündeki protestoculara destek çıkan aralarında Teğmen Muhammed Sıddık İbrahim ve Binbaşı Süleyman Babekir’in de aralarında olduğu 74 subay ordudan emekli edilmişti.

Ömer el-Beşir iktidarının devrilmesine yol açan halk protestolarının organizatörü Sudan Meslek Odaları Birliği ve Direniş Komiteleri, “Sudan ordusunun onurunu korumak” sloganıyla Sudanlıları Cumhurbaşkanlığı önünde toplanmaya çağırmıştı.

Sudan’da 19 Aralık 2018’de Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıtı gösterilerin başlamasının ardından mahallelerde örgütlenen Direniş Komiteleri, Beşir iktidarını deviren eylemlerde kitlelerin yönlendirilmesinde önemli rol üstlendi.