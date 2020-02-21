Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı sözcüsü Cavid Faysal, "Plana göre, Taliban ile uluslararası ve Afgan güvenlik güçleri arasında şiddetin azaltılması süreci bir hafta için başlayacak" dedi.

Sözcü, bu planın Afganistan içerisindeki müzakereleri ve ateşkesin uzun süreli olmasının yolunu açmasını umduklarını da sözlerine ekledi.

Taliban yetkilileri de Afganistan'da 7 gün şiddetin azaltılması süreci konusunda anlaşmaya vardıklarını doğruladı.

Öte yandan Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban yetkilisi, bu sürecin "ateşkes" olarak adlandırılamayacağını söyledi.

Şiddetin azaltılması sürecinin bugün gece yarısından itibaren başlaması bekleniyor.

Barış görüşmeleri süreci

ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakereleri, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine Trump yönetimi tarafından iptal edilmişti.

Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu 2 ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen sonuca ulaşılamamıştı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.