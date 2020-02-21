Çin'de koronavirüs salgınında can kaybı 2 bini geçti. İran'da Koronavirüs tespit edilen iki kişi hayatını kaybetti.

Çin, koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Ülkede bin 751 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti. Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde karantina uygulamaları ve seyahat kısıtlamaları da devam ediyor.

Çin havayolu şirketlerinde çalışan yabancı pilotların tamamına yakını virüs nedeniyle işten ayrıldı.

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti.

Virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı.

Okullar tatil edildi

İran’ın Kum kentinde koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yarın okullar tatil edildi.

İran'da koronavirüs vakası sayısı artıyor

İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Babol şehrinde 2 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi. Toplam vaka sayısı 5'e yükseldi.

Babol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Cevaniyan yaptığı açıklamada, Babol şehrinde 2 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığını belirterek, "Kesin teşhis için test sonuçlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karantina altına alınan 2 kişinin test sonuçları olmadan kesin teşhis koyamayacaklarını belirten Cevaniyan, "Her 2 kişi de şu an karantina altında ve gerekli örnekler şüphelilerden alındı" dedi.

Irak, İran vatandaşlarına sınır kapılarını 3 günlüğüne kapattı

Irak Sınır Kapıları Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran vatandaşlarının 3 gün süreyle hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İran'dan gelecek Irak vatandaşlarının söz konusu yasak kapsamına alınmayacağı ve sınır kapılarından gerçekleşen İran'dan Irak'a yönelik ithalatın ise devam edeceği kaydedildi.

Irak ile İran arasındaki bin 450 kilometrelik sınır hattı üzerinde toplam 8 gümrük kapısı bulunuyor.

Kriz masası kuruldu

Öte yandan, Irak resmi haber ajansı INA, gerekli tedbirlerin alınması için Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir kriz masası kurulduğunu bildirdi.

INA'nın haberinde, Sağlık Bakanlığının Irak'ın İran'a açılan gümrük kapılarının kapatılması talebinde bulunduğu yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu da İran ile uçak seferlerinde herhangi bir aksamanın veya iptalin söz konusu olmadığını kaydetti.

IKBY Bakanlar Kurulu alınacak önlemleri görüşecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adıl, yaptığı basın açıklamasında, IKBY Bakanlar Kurulunun koronavirüsün bölgede yayılmasının önüne geçilmesi için bir toplantı düzenleyeceğini ifade etti.

Adıl, toplantıda bölge halkının sağlığının korunması için alınacak önlemlerin görüşüleceğini söyledi.

IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci de yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani'nin talimatı doğrultusunda virüsle mücadele için özel bir bütçe temin edildiğini aktardı.