Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzmanların Türkiye sınırları dışındaki ilk sabit Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi İstasyonunu Antarktika'ya kurduğunu açıkladı.

Bakan Varank, bu istasyon ile kıtadaki yer şekillerinde ve buzullarda meydana gelen değişimlerin takip edileceğini ifade etti.

Bilim Seferi Lideri Profesör Ersan Başar ise planlanan 15 projenin ilkini başarıyla gerçekleştirdiklerini ve istasyon ile verilerin alınmaya başladığını söyledi.

24 kişiden oluşan Türk Bilim ekibi bir ay boyunca kıtada kalacak.