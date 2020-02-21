Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türk ekibi Beyaz Kıta'daki değişimi inceleyecek
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye'nin 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti Beyaz Kıta'da çalışmalara başladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzmanların Türkiye sınırları dışındaki ilk sabit Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi İstasyonunu Antarktika'ya kurduğunu açıkladı.
Bakan Varank, bu istasyon ile kıtadaki yer şekillerinde ve buzullarda meydana gelen değişimlerin takip edileceğini ifade etti.
Bilim Seferi Lideri Profesör Ersan Başar ise planlanan 15 projenin ilkini başarıyla gerçekleştirdiklerini ve istasyon ile verilerin alınmaya başladığını söyledi.
24 kişiden oluşan Türk Bilim ekibi bir ay boyunca kıtada kalacak.
Etiketler: Antarktika GNSS istasyonu seyrüsefer sistemiSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 10:47
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