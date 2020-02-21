Almanya'da aşırı sağ terörü bir kez daha kendisini gösterdi.

Irkçı terörist Tobias R, Hanau kentinde iki ayrı kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saldırganın “yabancı düşmanlığı” saikiyle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirilirken, saldırganın ardında bir metin ve video bıraktığı belirtildi.

12 bin 700 şiddet yanlısı aşırı sağcı var

Saldırının ardından Berlin'de düzenlenen Avrupa Polis Kongresi'nde konuşan Almanya Federal Kriminal Polis Bürosu Başkanı Holger Münch, ülke çapında 12 bin 700 şiddet yanlısı aşırı sağcı olduğunu söyledi.

"Herkesi gerçekten tanıyıp tanımadığımızı görmek için daha yakından bakmalıyız" diyen Münch, aşırı sağ tehdidi altında olan kişilerin risk seviyesini değerlendirecek yeni bir sistemin 2021 sonuna kadar mevcut olması gerektiğini açıkladı.

Almanya'da aşırı sağ şiddeti

9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan önceki hafta, Almanya'da saldırı hazırlığında olan ve ırkçı terör örgütü kurdukları ve destek verdikleri şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Geçen yıl ekim ayında ise ırkçı terör bir sinagogu hedef aldı. Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Saldırganın, saldırıdan önce ırkçı terör içerikli bir video yayımladığı belirlendi.

Yine Haziran 2019'da Almanya'nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, evinin bahçesinde ırkçı terörist Stephan Ernst tarafından başından vurularak öldürüldü.

Federal savcılığın, zanlıların geçmişte Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünü çevreleyen ağda yer alan isimlerin olduğunu açıklaması, 2000-2007 yıllarında Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren terör örgütü NSU tehlikesini tekrar gündeme getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu cinayetin ardından yaptığı açıklamada, Almanya’nın ırkçı terör sorunu olduğunu belirtti.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentinde de 2019 başında bir ırkçı terörist, aracını göçmen kökenlilerin üzerine sürerek 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Alman yetkililer, saldırganın temel amacının "yabancıları öldürmek" olduğunu teyit etti.

Münih kentinde 2016 yılında bir ırkçı teröristin, bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Zanlı, saldırı esnasında ırkçı söylemler kullandı.