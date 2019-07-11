Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile Özgürlük ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) arasında arabuluculuk yapan Afrika Birliği heyetine göre, teknik nedenlerden dolayı hukuk komisyonu nihai anlaşma taslağının teslimini erteledi.

AGK ile muhalefetin çatı kuruluşu ÖDBG arasında geçtiğimiz cuma günü varılan siyasi anlaşma için yasal formül hazırlamakla görevli bir hukuk komisyonu oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Geçiş sürecindeki "dönüşümlü başkanlık" sisteminin detayları

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, 5 Temmuz'da geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" üzerinde uzlaşmıştı.

Afrika Birliği himayesinde yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar aldı.

Siyasi mutabakat çerçevesinde, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak.

Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek. Bu sürenin 21 ayında askeri yönetimden bir isim, sonraki 18 ayında ise sivil bir isim ülkeye başkanlık edecek.

Bir hafta içinde başbakanın isminin açıklanması beklenirken, devlet başkanlığı konseyinin oluşumunu takip eden 3 ay içinde de parlamentonun oluşturulması bekleniyor.

Kaynak: Al Arabi Al Jadeed

