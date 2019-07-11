Ürdün’de sendikalar, hukukçular, aktivistler ve siyasiler, ülkelerinin İsrail’le yapmış olduğu doğalgaz anlaşmasından vazgeçmesi için imza kampanyası düzenliyor.

Kampanya yürütücüleri, sosyal medya sitelerinde Ürdünlülerden imza kampanyasına katılmalarını istiyor.

Kampanya kapsamında yayımlanan mesajlarda, Başbakan Ömer er-Rezzaz'dan anlaşmayı acilen iptal etmesi istenirken, hükümetten konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail-Ürdün doğalgaz anlaşması

Ürdün hükümeti, Eylül 2016'da İsrail ile 15 yıl süreyle bu ülkeden 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ülkede protestolara neden olmasına rağmen Ürdün yönetimi meclise sunulmayan anlaşmayı yürürlüğe koymak için 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı.

Ürdün'ün gaz ithalatında İsrail gazının dışında farklı alternatifleri var. Alternatifler arasında 2018'de deneme amaçlı pompalanmaya başlanan Mısır gazının yanı sıra Irak ve Cezayir gazı bulunuyor.

Kaynak: Arabi21