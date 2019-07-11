Interpol'un görevlileriyle birlikte düzenlediği uluslararası operasyonlarda nesli tükenmekte olan binlerce hayvanı ele geçiriyor.

Dünya Gümrük Örgütü ve Interpol, Haziran ayında düzenlenen tarihi operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre operasyonlarda 10 bin canlı kaplumbağa, yaklaşık bin 500 canlı sürüngen, 23 canlı maymun, 30 canlı büyük kedi, binlerce parça fil dişi ve 5 gergedan boynuzu ele geçirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Interpol yetkilisi Henri Fournel, “Bu bir dönüm noktası. Bu kadar geniş bir ağ ile 109 ülkede yapılan en büyük operasyon silsilesi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, operasyonlar kapsamında yaklaşık 600 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Kaynak: AP

