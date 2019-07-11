Japon Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) yapılan açıklamada, Hayabusa2 uzay aracının nisan ayında Ryugu'nun yüzeyinde oluşturduğu kratere iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Hayabusa2'nın, Ryugu asteroidine ikinci defa yaptığı inişte, Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili bilgiler sağlaması umulan numune toplama görevini başarıyla tamamlayarak asteroitten ayrıldığı kaydedildi.

Dünyadan 280 kilometre uzaktaki Ryugu'ya 22 Şubat'ta ilk defa iniş yapan Hayabusa2, nisan ayında bıraktığı patlayıcıyla asteroidin yüzeyinde yapay bir krater oluşturmuştu.

Uzay aracının Güneş Sistemi'nin oluşumuna ışık tutacak kaya örnekleri toplayarak Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Kaynak: AA