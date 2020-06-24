Haber Giriş: Kaynak: AA
Sudan'da COVID-19 vaka sayısı 8 bin 796'ya yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı, 8 bin 796'ya yükseldi.
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 98 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Virüs kaynaklı can kaybının 541'e, vaka saysının 8 bin 796'ya yükseldiği bildirilen açıklamada, 3 bin 599 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.
Etiketler: sudan koronavirüs covid 19 Doğu AfrikaSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 03:34
Son Haberler
- 03:49
- 03:16
- 02:26
- 02:22
- 02:14
Sıradaki Haber
BM'ye bağlı Libya Uluslararası Araştırma Komisyonu kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz