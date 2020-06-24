Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 98 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 541'e, vaka saysının 8 bin 796'ya yükseldiği bildirilen açıklamada, 3 bin 599 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.