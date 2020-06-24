Haber Giriş: Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler'in 28 çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.
BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Haziran itibarıyla 1140 BM çalışanında COVID-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.
Sözcü Vellucci, bu kişilerden 28'inin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Vellucci, virüs nedeniyle ölen BM personelinin, çalıştığı ülke veya ofislere ilişkin bilgi vermedi.
Öte yandan, BM Cenevre Ofisi, haftalık olağan basın toplantılarını yeniden gazetecilere açtı.
BM'deki toplantılar, COVID-19 salgını nedeniyle mart ayından bu yana video konferans yöntemiyle düzenleniyordu.
Sosyal mesafe endişesiyle toplantıları yerinde izlemek istemeyen gazeteciler, basın toplantılarını yine video konferans yöntemiyle takip edebilecek.
Etiketler: koronavirüs covid 19 BM birleşmiş milletlerSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 02:14
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