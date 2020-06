"Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem", kısa adıyla DACA...

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Birleşik Devletler’e çocuk yaşta yasa dışı yollardan giden insanların ülkede yaşama, okuma ve çalışmalarına izin veren bu programı durdurma girişimini reddetti.

Çoğu Latin Amerika ülkelerinde doğan ve "Dreamers" yani hayalperestler olarak adlandırılan binlerce göçmen, ülkelerine geri gönderilemeyecek.

Bu kişiler ABD'de çalışma izni alabilecek, izinlerini yenileme şansları da var.

Yüksek Mahkeme geçen hafta kararı, 4'e karşı 5 oyla aldı ve Donald Trump yönetiminin, DACA programının sonlandırılması için federal yasalar kapsamında yeterli gerekçeyi sağlayamadığına hükmetti. Programın yürürlükten kaldırılması talebini yasalara aykırı bulan alt mahkemelerin kararları onandı.

Sonucu belirleyen Mahkeme Başkanı John Roberts'ın muhafazakar bir isim olduğunu da belirtelim.

Karar kesin değil, Trump ise kararlı. Ancak kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden önce ikinci bir girişim, daha doğrusu bir sonuç beklenmiyor.

ABD Başkanı sonuca sessiz de kalmadı. Şu sıralar kavgalı olduğu sosyal medya sitesi Twitter'dan "Yüksek Mahkemenin benden hoşlanmadığı izlenimine kapıldınız mı?" diye sorarak mahkemenin taraflı kararlar aldığını ima etti.

Do you get the impression that the Supreme Court doesn’t like me?