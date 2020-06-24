"Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem", kısa adıyla DACA...

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin Birleşik Devletler’e çocuk yaşta yasa dışı yollardan giden insanların ülkede yaşama, okuma ve çalışmalarına izin veren bu programı durdurma girişimini reddetti.

Çoğu Latin Amerika ülkelerinde doğan ve "Dreamers" yani hayalperestler olarak adlandırılan binlerce göçmen, ülkelerine geri gönderilemeyecek.

Bu kişiler ABD'de çalışma izni alabilecek, izinlerini yenileme şansları da var.

Yüksek Mahkeme geçen hafta kararı, 4'e karşı 5 oyla aldı ve Donald Trump yönetiminin, DACA programının sonlandırılması için federal yasalar kapsamında yeterli gerekçeyi sağlayamadığına hükmetti. Programın yürürlükten kaldırılması talebini yasalara aykırı bulan alt mahkemelerin kararları onandı.

Sonucu belirleyen Mahkeme Başkanı John Roberts'ın muhafazakar bir isim olduğunu da belirtelim.

Karar kesin değil, Trump ise kararlı. Ancak kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden önce ikinci bir girişim, daha doğrusu bir sonuç beklenmiyor.

[ABD Yüksek Mahkemesinin DACA kararıyla çoğu Latin Amerika ülkelerinde doğan ve ''Dreamers'' (hayalperestler) diye adlandırılan binlerce göçmen, sınır dışı edilemeyecek. Fotoğraf: Getty]

ABD Başkanı sonuca sessiz de kalmadı. Şu sıralar kavgalı olduğu sosyal medya sitesi Twitter'dan "Yüksek Mahkemenin benden hoşlanmadığı izlenimine kapıldınız mı?" diye sorarak mahkemenin taraflı kararlar aldığını ima etti.

Do you get the impression that the Supreme Court doesn’t like me? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Daha sonra da mahkemenin bu adımını futbol maçları hakkındaki "bahis" oyunlarına benzeten Donald Trump, "Yüksek Mahkeme bizden DACA hakkındaki adımımız konusunda tekrar başvuru istedi. Hiçbir şey kazanılmadı ya da kaybedilmedi" ifadesini kullandı.

Trump, mahkemenin istediği belgeleri tamamlayarak yeniden başvuru yapacaklarını vurguladı. Tabii Demokratları da ihmal etmeden…

"Ben, DACA'dan faydalanan kişilerle Demokratlardan daha fazla ilgilenmek istedim ancak Demokratlar son 2 yıldır bu konuda müzakereleri reddediyor. Onlar DACA'yı terk etti."

İlk zamanlarda Demokratların yanı sıra Trump yönetimine yakın Cumhuriyetçilerin de DACA'yı savunduğunu hatırlatmakta fayda var.

Peki tam olarak nedir bu DACA ve ABD Başkanı Trump, programa neden böyle tepkili?

[Fotoğraf: Getty]

DACA programını 2012’de, o dönem başkan olan Barack Obama getirdi. Düzenleme, çocuk yaşta ABD’ye yasa dışı yollardan gidenlere burada kalma şansı vermek üzere tasarlandı. Tabii karşılığında eğitim ve ciddi bir ceza mahkumiyetine sahip olmama gibi kriterler şart koşuldu. Göçmenlere 2 yıllık çalışma izni ve yasal imkanlar sağlandı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisinin verileri, programın 2012’de hayata geçirilmesinden bu yana yaklaşık 800 bin kişinin program kapsamında ABD'de kalmasına izin verildiğini gösteriyor. Bunların 4’te 3’ünden fazlası (yüzde 79) Meksika'dan geliyor. En çok başvuru onaylayan eyalet California. Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla California’yı Teksas ve Illinois izledi.

Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi, 2017'nin eylül ayında programı bitirme kararı aldığını açıkladı. DACA olarak bilinen yasa kapsamında, ABD’ye yasa dışı götürülen çoğu Latin kökenli yaklaşık 800 bin gencin 5 Mart 2018'e kadar yasal durumlarını düzenleme ya da ülkeyi terk etmelerine dair karar, Trump tarafından imzalandı. Sonraki açıklamalarda, belli koşulları yerine getirenlere vatandaşlık imkanı verileceği söylendi. Geçtiğimiz haftalarda ise San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup, kararın yürütmesini durdurdu. İç Güvenlik Bakanlığı da mahkemenin kararının ardından şu aşamada herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını ve DACA programı kapsamındaki kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam edildiğini duyurdu.

Dünyada devam eden çatışmalar, kötü muamele sonucu milyonlarca kişi daha iyi bir yaşam umuduyla yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalıyor. Yaşadıkları bölgeleri terk etmeye zorlananların sayısı geçen yıl 80 milyona yaklaştı. Dünyada her 97 kişiden 1’i, zorunlu koşullar altında yer değiştirdi.

Suriyeliler, Venezuelalılar, Afganlar, Güney Sudanlılar ve Arakanlı Müslümanlar göç yolunda başı çekiyor.