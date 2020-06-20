Çatışma ve zulümden kaçmak için evlerini, yaşadıkları bölgeleri ve hatta ülkelerini terk edenlerin sayısı, son 10 yılda ikiye katlandı. 2010’da 41 milyon civarındaydı, 2019 sonunda ise 79,5 milyona ulaştı.

Dünya nüfusunun yüzde birinden fazlası, diğer bir deyişle her 97 kişiden biri zorunlu olarak yer değiştirdi.

BM Küresel Eğilimler Raporu'na göre, 2019'da 13 milyon 200 bin Suriyeli evini terk etti. Mültecilerin yüzde 85’i gelişmekte olan ülkelerde.

Kendi ülkeleri içinde yer değiştirmek durumunda kalanların sayısı da 45,5 milyonu geçti. Yaklaşık 34 milyon kişi, başka ülkelere gitmek için yollara düştü.

Suriyeliler, Venezuelalılar, Afganlar...

Göç edenler arasında, Suriyeliler, Venezuelalılar, Afganlar, Güney Sudanlılar ve Arakanlı Müslümanlar başı çekiyor.

Çocuklar, yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalanların önemli bölümünü oluşturuyor. Bu durumdaki çocukların sayısının 30 milyonla 34 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Zorunlu olarak yer değiştirenlerden evlerine dönebilenlerin sayısı da yıllar içinde azaldı. 1990’lı yıllarda her sene ortalama olarak 1,5 milyon kişi evlerine dönebilirken, bu sayı son 10 yılda 385 bine geriledi.

"Her adımın önemi var"

20 Haziran Dünya Mülteci Günü’nde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, ülkeleri, yerlerinden olanlar için daha fazlasını yapmaya çağırdı. Bunun için verilen mesaj ise "Her adımın önemi var".

Birleşmiş Milletler'in çağrılarına ülkeler cılız sesler ile ve çok seyrek aralıklarla olumlu yanıt verdi. Türkiye ise, son 6 yıldır en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, Türkiye'nin 2019'da uluslararası koruma ihtiyacı içindeki yaklaşık 4 milyon kişiye koruma sağladığını belirtti. Türkiye'nin saygıyı ve dayanışmayı hak ettiğini vurguladı.