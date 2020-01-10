ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından alıkonulan göçmenlerin sayısında artış var.

1994’te günlük ortalama 6 bin 785 kişi alıkonulurken, bu sayı 2015 mali yılında yaklaşık 28 bini buldu. Geçen yıl ise, 50 binin üstüne çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'ne yasa dışı yollardan girmeye çalışan göçmenler, genellikle sınırdaki Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) veya ülkenin diğer bölgelerindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından alıkonuluyor.

Bu kişilerden hasta olanların tedavisi de yetersiz koşullarda yapılıyor. Ortaya çıkarılan kötü muamele ve taciz vakaları da cabası.

Ancak Başkan Donald Trump yönetimi, gözaltı merkezlerindeki yatakların sayısını artırmayı planladıklarını açıkladı. 2020 mali yılı içinde günlük ortalama 54 bin göçmen tutulabilmesi planlanıyor.

Alıkonulanların sayısı, göçmenlik mahkemelerindeki duruşmalara kadar bekledikleri için aşırı kalabalıklaşma sorunlarına yol açan sığınmacılar ve diğer kişilerin kefaletle serbest bırakılmamaları nedeniyle artıyor.

1990'dan neredeyse 2005'e kadar ABD'nin güney sınırındaki 1 milyondan fazla yasa dışı göçmen alıkonulmadı. Her yıl “yakala ve bırak olarak” bilinen yöntemle Meksika'ya geri gönderildiler.

Ancak bu durum bir süre sonra değişti. Daha az kişi sınırdan geri çevrildi (Örneğin 2017’de sadece 100 bin kişi gibi) ve bu da alıkonulanların sayısını artırdı.

Güney sınırındaki göç faktörleri değişti

[ABD-Meksika sınırı. Fotoğraf: Getty]

O halde ABD’nin güney sınırındaki duruma ayrıca bakalım. Zira oradaki göçte bir değişkenlik söz konusu.

2019, ABD’nin güneybatı sınırındaki göçün yüzünü değiştiren bir yıl oldu. Daha pek çok göçmen sınırı geçmeye çalışmakla kalmadı, neredeyse yüzde 56'sı aileleriyle bir araya geldi ve Orta Amerika'daki şiddetten kaçmayı başardı.

ABD'ye göç etmek isteyenlerde yaşanan bu temel değişikliğin bir sonucu olarak, Meksikalı olmayanlar, 2019 mali yılında güney sınırında Meksikalılardan daha fazlaydı. Bunların yüzde 81'i El Salvador, Guatemala ve Honduras'tan geldi.

Veriler, Gümrük ve Sınır Muhafaza kayıtlarından...

Belgesiz göçmenlerin sayısı 2019'un mayıs ayında 132 binden fazla kişinin yakalanmasıyla zirveye ulaştı. 2019'un kasım ayında bu, yaklaşık 33 bin 500'e geriledi.

Meksika sınırından ABD'ye geçenlerin sayısı azaldı

Yeni gelenlerin çoğu sığınma başvurusunda bulunduğundan, Trump yönetimi başvuru sürecini elden geçirdi ve pek çok sığınmacının Meksika tarafındaki kamplarda fazla yardım almadan beklemesini sağladı.

Bu değişiklikler, bir sistem revizyonundan sonra uygulandı.

[Göç, çocukları da ailelerinden arıyor. Meksika sınırındaki geçici kamplarda yaşayan bu çocuklar, gözaltında olmadıkları için ''şanslı'' görülüyor. Fotoğraf: Getty]

Zira önceleri, ABD nezaretindeki ailelerin ayrılması ve kefaletle daha az göçmenin serbest bırakılması eğilimi, gözaltı merkezlerinde kaotik sahnelere ve uluslararası tepkilere yol açıyordu.

Tarihsel olarak Meksikalılar, ABD'ye giden ve belgelenmemiş göçmenlerin en büyük kısmını oluşturuyordu. Ancak Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da ekonominin kısmen de olsa gelişme göstermesi ve ülkenin nüfusu yaşlandıkça işçilerin daha fazla aranan kişi olması, Meksika'da iş bulma konusunda şansları bir miktar artırdı. Daha fazla sığınmacı ve daha az çalışan göçmen geldikçe de ABD her yıl kabul ettiği mülteci sayısını 2020 mali yılı için tarihi bir seviyeye düşürerek 18 bine indirdi.

Tabii Meksika sınırındaki duvar inşasının hızla devam ettiğini de ekleyelim.

Kaynak: ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi

Grafik: Bedra Nur Aygün