Dünya
Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi yaklaşık 1 yıl sonra bulundu09 Ocak 2020 Perşembe 09:57 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 10:04
Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir kasabanın belediye başkanı seçilmesinin ardından kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Daniel Esteban Gonzalez'in cesedi 1 seneyi aşkın sürenin ardından bulundu.
Guerrero eyaleti savcıları, Cochoapa El Grande kasabasının belediye başkanı seçilmesinden sonra 2 Eylül 2018'de kaybolan Gonzalez'in ceset kalıntılarının bir nehrin kıyısında tespit edildiğini açıkladı.
İhbar üzerine müfettişlerin nehir kıyısına gittiğini aktaran savcılar, DNA testiyle kalıntıların Gonzalez'e ait olduğunun kesinleştiğini belirtti.
Bazı yakınları, Demokratik Devrim Partisi (PRD) adayı olarak belediye başkanı seçilen Gonzalez'in ortadan kaybolmasından rakip Kurumsal Devrim Partisini (PRI) sorumlu tutmuştu.
Kaynak: AA
Etiketler: Daniel Esteban Gonzalez meksika