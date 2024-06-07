Parçalı Bulutlu 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.06.2024 08:59

Sudan'da bir köye yapılan saldırılarda ölü sayısı 180'e yükseldi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyüne yaptığı saldırılarda ölü sayısının 180'e yükseldiğini bildirdi.

Sudan'da bir köye yapılan saldırılarda ölü sayısı 180'e yükseldi

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "HDK milislerinin Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyünde gerçekleştirdiği menfur katliam, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 180'den fazla silahsız köylünün hayatına mal oldu." ifadeleri kullanıldı.

"Ved en-Nora katliamı, uluslararası alanda tanınan terörist grupların suçlarını aşıyor." denilen açıklamada, bunun "uluslararası toplumun HDK'nin ve onun yabancı paralı askerlerine karşı eylemsizliğinin yansımalarından kaynaklandığı" öne sürüldü.

Açıklamada, "Bu 1994'te Ruanda'daki soykırım katliamlarında izlenen yaklaşıma benziyor. Bu katliamın uluslararası toplumun HDK'ye bakışında bir dönüm noktası olması gerekiyor. Onlar tüm insanlığa tehdit oluşturan bir terör örgütü olarak görülmeli." değerlendirmesi yapıldı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
İsrail'deki bir gözaltı merkezinde tutulan Filistinlilere insanlık dışı muamele
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:05
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü
09:03
UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır kabus yaşıyor
08:27
İstanbul'da makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı
08:22
Adana'da 12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 266 tutuklama
08:05
Antalya'da orman yangını
07:33
Bursa’da servis aracı ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu
Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu
FOTO FOKUS
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinlilere müdahale eden sağlık ekibine ateş açıldı
İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinlilere müdahale eden sağlık ekibine ateş açıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ