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Dünya
AA 07.06.2024 01:05

ABD'den İsrail'in Gazze'de UNRWA okulunu vurmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda öldürülen çocuklara ilişkin, "Eğer 14 çocuğun öldürüldüğü doğruysa bunlar terörist değildi. Eğer bu saldırıda 14 çocuğun ölümü doğruysa demek ki bir şeyler yanlış gitmiştir" açıklamasını yaptı.

ABD'den İsrail'in Gazze'de UNRWA okulunu vurmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde İsrail'in Gazze'de hedef aldığı okula ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miller, İsrail ordusunun Gazze'deki UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 20-30 kadar Hamas üyesini hedef aldığını iddia ettiğini ve bu isimleri açıklayacağını belirterek, "İsrail'in bu isimleri ve olayla ilgili kapsamlı değerlendirmesini bekliyoruz." dedi.

İsrail ordusunun saldırısında 14 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili sorulara temkinli cevap veren Miller, "Sahadan gelen görüntüleri ve iddiaları gördük. Eğer 14 çocuğun öldürüldüğü doğruysa bunlar terörist değildi. Eğer bu saldırıda 14 çocuğun ölümü doğruysa demek ki bir şeyler yanlış gitmiştir." dedi.

Israrlı sorular üzerine İsrail'in saldırıda hedef aldığını iddia ettiği Hamas üyelerinin isimlerini açıklamasını bekleyeceklerini kaydeden Miller, saldırıda sivillerin öldürülmesini kınamadı ancak İsrail'e saldırının tüm detaylarını sorduklarını söyledi.

Miller'dan sivillerle ilgili "dil sürçmesi"

Hamas üyelerinin yerleşim bölgelerinde ve okullarda sivillerin arasına saklandığını ve son okul saldırısında da böyle bir durumun gözüktüğünü söyleyen Miller, İsrail'in Hamas'ı hedef almaya hakkı var yorumunu yaparken dili sürçerek, "İsrail'in bu sivilleri hedef alma hakkı var." dedi.

Cümlesinin devamında İsrail'in Hamas'ı hedef alma hakkı kadar sivilleri de koruma yükümlülüğü olduğunu ifade eden Miller, saldırının "ABD'nin toplu yerleşim yerlerine kapsamlı saldırı olmaması" şeklindeki kırmızı çizgisini aşmadığını belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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