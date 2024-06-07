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Dünya
AA 07.06.2024 00:46

İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'de yasa dışı yerleşim yerleri kurma mesajı

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkesinin 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim birimleri "planlamanın zamanının geldiğini" söyledi.

İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan Gazze'de yasa dışı yerleşim yerleri kurma mesajı
[Fotograf: Reuters]

Smotrich, yaptığı bir konuşmada, Gazze'nin merkezindeki eski bir yasa dışı yerleşim yerine atıfta bulundu.

Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim birimleri "planlamanın zamanının geldiğini" söyleyen Smotrich, "Sizin için Kfar Darom'da (Gazze'deki eski bir yasa dışı yerleşim birimi) yeni bir yer planlamaya başlayacağım." dedi.

Smotrich, İsrail ordusunun Gazze'de uzun vadeli planlarına işaret ederek, "Savaşçılarımız Gazze Şeridi'ni fethedecek. Gerçeği söylemek gerekirse yerleşimin olmadığı yerde güvenlik de olmaz." yorumunda bulundu.

İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetmesinin en ateşli savunucularından Smotrich, 7 Ekim'deki saldırılardan bu yana defalarca Gazze'de yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması yönünde çağrılar yaptı.

İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilmişti. Hamas'ın Filistin seçimlerini kazanması ve Gazze'de iktidara gelmesinin ardından İsrail, 2006 yılında Gazze Şeridi'ni abluka altına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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