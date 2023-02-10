Sudan İçişleri Bakanlığı Emniyet teşkilatı bünyesindeki Sivil Savunma Kuvvetlerine bağlı 7’si sağlık personeli 40 kişilik ekip, Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan sivil bir uçakla TSİ sabah 08.45’te Gaziantep Havalimanı'na gitmek üzere hareket etti.

Beraberinde çok sayıda arama kurtarma ekipmanının yanı sıra 1000 battaniye, 250 çadır ve gıda malzemesi taşıyan ekip, Türkiye'deki yetkililerin yönlendirmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlayacak.