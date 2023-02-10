Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan, Türkiye'ye 40 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi
Sudan, Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 40 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.
Sudan İçişleri Bakanlığı Emniyet teşkilatı bünyesindeki Sivil Savunma Kuvvetlerine bağlı 7’si sağlık personeli 40 kişilik ekip, Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan sivil bir uçakla TSİ sabah 08.45’te Gaziantep Havalimanı'na gitmek üzere hareket etti.
Beraberinde çok sayıda arama kurtarma ekipmanının yanı sıra 1000 battaniye, 250 çadır ve gıda malzemesi taşıyan ekip, Türkiye'deki yetkililerin yönlendirmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlayacak.
Etiketler: Sudan Kahramanmaraş Deprem
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