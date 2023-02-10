-Macron, Brüksel'deki olağanüstü AB liderler zirvesi sonrası basına açıklamalarda bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Macron, "Burada Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını vuran korkunç depreme ve mağdurlarına ilişkin dayanışma ve desteğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Macron, depremin yaşandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Fransa adına taziyelerini ilettiğini anımsatarak, Fransa dahil birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sivil koruma ekibi gönderdiğini vurguladı.

Ülkesinden gelen 140 kişilik ekibin Türkiye'de kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Macron, ihtiyaç ve öncelik durumuna göre dayanışmanın ifadesi olarak yardımları artırmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Zirvede, Avrupa endüstrisinin ABD ürünlerine karşı rekabet gücünün artırılması ve göçmen meselesi odaklı konuştuklarını söyleyen Macron, gazetecilerin sorusu üzerine Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesi ihtimalinin masada durduğunu belirtti.

Macron, bu seçeneğin gelecek haftalarda gerçekleşmeyeceğinin kesin olduğunu ifade ederek, buna karar verilse dahi Ukraynalı pilotların eğitim alma süreci dahil bu seçeneğin sürece ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Ülkesinde ocaktan bu yana süren tartışmalı emeklilik reformu karşıtı kitlesel grev ve gösterilere değinen Macron, Parlamento ve Senatonun işlemesi ve protestoların ülkeyi blokaj durumuna sokmaması çağrısı yaptı.