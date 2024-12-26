Sudan Dışişleri Bakanı Yusuf: Türkiye, Sudan'a karşı cömert bir duruş sergiledi

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 15 Nisan 2023'ten beri ülkenin birçok eyaletinde sürüyor.

Ülkedeki çatışmalar sebebiyle altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ciddi yıkım yaşanırken halk, türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Ordu ile bir zamanlar ona bağlı HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle süren çatışmaların sona ermesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda.

Sudan Dışişleri Bakanı Yusuf, ülkedeki son durumu ve Sudan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

"Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkiler güvenilir ve tarihi"

Yusuf, Sudan hükümeti ve halkı ile Türk hükümeti ve halkı arasındaki "güvenilir ve tarihi" ilişkilere değinerek, bu ilişkilerin yüzyıllar boyunca iki halk arasındaki iletişimi sağlamlaştırdığını ve devam ettirdiğini anlattı.

Türkiye'nin, Sudan'ın egemenliğini desteklediğini tüm platformlarda açıkça ifade ettiğini belirten Yusuf, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, savaş döneminde Sudan halkı ile Sudan devletine cömert ve olumlu bir duruş sergiledi." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifinin olumlu yansımaları olacak"

Yusuf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 13 Aralık'ta, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için Türkiye'nin devreye girebileceği yönündeki açıklamasına dikkati çekerek bu teklifin, Sudan'a olumlu yansımaları olacağını vurguladı.

Sudanlı bakan, "Etiyopya ile Somali arasındaki başarılı arabuluculuktan sonra Sudan ile BAE arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade eden bilge ve tecrübeli lider Erdoğan'ın önerisi de dahil olmak üzere, ortaya konulan girişimlerin başarılı olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu ve HDK arasında Mayıs 2023'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanan "Cidde Bildirgesi"ne değinen Yusuf, bu anlaşmanın kararlarına HDK'nın uymadığını savundu.

Yusuf, Sudan'ın büyük bir komployla karşı karşıya olduğuna ve bu savaşa "Onur Savaşı" adını verdiklerine işaret ederek 15 Nisan 2023'ten beri ülkesinin kimliği, varlığı ve halkının hedef alındığını, bu savaşın faturasını ve ağır bedelini ödeyenin de Sudan halkı olduğunu kaydetti.