Gazze’de üç bebek donarak öldü

Çarşamba günü, Gazze’nin güneyindeki Al-Mawasi’de yeni doğan bir bebek olan Sile Mahmud El-Fasih, şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Munir Al-Bursh, bebeğin “aşırı soğuk nedeniyle donarak öldüğünü” açıkladı.

Son 48 saat içinde, Sile ile birlikte, üç günlük ve bir aylık iki bebek daha aşırı soğuk ve uygun barınma koşullarının eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nasser Hastanesi Pediatri ve Obstetrik Bölüm Başkanı Dr. Ahmed El-Ferra, Gazze’deki sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini ve özellikle bebeklerin hayatta kalma şansının giderek azaldığını belirtti.

Al-Mawasi, İsrail tarafından daha önce “insani bölge” olarak ilan edilmişti. Ancak bölge sık sık saldırılara maruz kalıyor ve binlerce yerinden edilmiş Filistinli, naylon ve kumaş parçalarından yapılmış çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

“Onu ısıtmaya çalıştım ama başaramadım”

CNN tarafından yayımlanan görüntülerde, Sile’nın küçük bedeni beyaz kefene sarılı halde, babası tarafından taşınırken görülüyor. Mezarı başında toplanan genç Filistinliler ve çocuklar dua ediyor.

Sile’nın annesi Nariman, “Onu kollarımda ısıtmaya çalıştım ama üzerime örtecek ek bir giysim bile yoktu” diyerek yaşadıkları çaresizliği anlattı. Görüntülerde küçük bebeğin yüzünün soğuktan morardığı dikkat çekiyor.

Çocuklar savaşın en büyük mağdurları

Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede büyük bir insani krize yol açtı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana 45 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 107 binden fazla kişi yaralandı. Bu ölümlerin önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, Gazze’de her saat başı bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. UNICEF ise birçok çocuğun hâlâ yazlık kıyafetlerle soğuk hava koşullarında yaşamaya çalıştığını ve temel ihtiyaçlara erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini belirtti.

Dr. Ahmed El-Ferra, Gazze’deki yenidoğan bakım ünitelerinin yalnızca yüzde 20’sinin çalışır durumda olduğunu ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle prematüre bebeklerin hayatını kaybettiğini ifade etti.

“Bir neslin geleceği yok ediliyor”

UNICEF İletişim Uzmanı Rosalia Bollen, “Gazze’de bir milyondan fazla çocuk korku, yoksulluk ve tarif edilemez bir acı içinde yaşıyor. Bu, çocuk haklarının en acımasız ihlallerinden biridir” dedi.

Gazze’de yaşanan bu trajedi, uluslararası toplumun acil müdahalesini gerektiren bir insanlık krizine dönüşmüş durumda. CNN, Al-Mawasi’de hayatını kaybeden bebekler hakkında İsrail Savunma Kuvvetleri’nden açıklama talep etti.