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Dünya
AA 26.12.2024 12:16

Azerbaycan, uçak kazasında hayatını kaybedenler için yas tutuyor

Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle yaşamını yitirenler için yas tutuluyor.

Azerbaycan, uçak kazasında hayatını kaybedenler için yas tutuyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle 1 günlük milli yas ilan etmesi nedeniyle ülkede, kamu binalarındaki ve meydanlardaki bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Azerbaycan'daki Türk şehitliklerinde de bayraklar yarıya indirildi.

Hayatını kaybedenler için ülke genelinde yerel saatle 12.00'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada trafikteki sürücüler korna çaldı.

Ayrıca, camilerde uçak kazasında hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Milli yas nedeniyle ülke genelindeki tüm eğlence etkinlikleri iptal edilirken televizyonlardaki eğlence programları da kaldırıldı.

Kazakistan: Aktau'da düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait uçakta 38 kişi öldü
Kazakistan: Aktau'da düşen Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait uçakta 38 kişi öldü

Kazakistan'daki uçak kazası

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

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