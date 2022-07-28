Dünya iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini iyiden iyiye hissediyor. Bunlardan biri de aşırı sıcak ve kuraklık.

ABD, Güney Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'da su krizi kapıda. Ülkeler su tüketimini azaltmak için önlemler alıyor.

Bahçe sulamaya süre kısıtlaması

ABD’de başta California ve Teksas olmak üzere 12 eyalette hanelerde su kullanımı haftalardır kısıtlanıyor. En yaygın yöntem, bahçe sulamaya getirilen süre kısıtlaması.

Los Angeles gibi kentlerde bahçelerin çim yerine çöl bitkileriyle kaplanması teşvik ediliyor. Yüzme havuzlarında buharlaşmayı önlemek için örtü zorunluluğu getiriliyor, bazı yerlerde otomobil yıkamak da yasak.

Verona ve Milano kentlerinde süs havuzları kapatıldı

Kuraklıktan en çok etkilenen ülkelerden İtalya’da turistik Verona ve Milano kentlerinde süs havuzları kapatıldı. Bir çok şehirde şebeke suyunun bahçe sulama ve otomobil yıkamada kullanımı yasak. Ülkede tarımda rekoltenin düşmesi bekleniyor.

Rekolte düşüklüğünün beklendiği bir diğer ülke de İspanya. İspanya'nın zeytin üretiminin bu yıl düşmesi bekleniyor.

Şebeke suyu ile otomobil yıkamak yasaklandı

Fransa'da ise yağışlar ortalamanın yüzde 45 altında. Bu nedenle, ülke genelinde bahçe sulamasına sıkı kurallar getirildi. Şebeke suyu ile otomobil yıkamak yasaklandı, denetimler sıkılaştırıldı.

Benzer uygulamalar İsviçre'de de hayata geçirildi. Şebeke suyuyla sulama yapmak, araba yıkamak veya havuz doldurmanın cezası yaklaşık 200 bin Türk lirası.