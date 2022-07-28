The Japan Times'ta yer alan habere göre, dün, iklim değişikliğine karşı mücadele için "yeşil dönüşüm" programının startı verildi.

Başbakan Fumio Kişida, Japonya'nın daha yeşil bir ekonomiye geçişi için yıl sonuna kadar 10 yıllık bir yol haritası hazırlanması konusunda Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda'yı görevlendirdi.

Yeşil dönüşüm programı, enerjisi büyük ölçüde fosil yakıtlara dayanan Japonya'nın 2050'ye kadar karbon nötrlüğüne ulaşma çabalarını hızlandırmayı amaçlıyor.

Ancak programın, Mart 2011'de Fukushima 1 No'lu Nükleer Santrali'ndeki erime kazasının ardından nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimini tersine çevirerek, nükleer enerjiyi tekrar aktif kullanmaya yönelik stratejik bir hamle olduğuna inanılıyor.

Yeşil dönüşüm programı toplantısında, Kişida, yaşanan sürecin 1973'teki petrol krizinden bu yana ilk enerji krizi olduğu yönündeki endişelerden bahsederek, "Krizin üstesinden gelmeye öncelik vermeliyiz çünkü bunu yapmadan yeşil dönüşüm olmayacak." ifadesini kullandı.

Başbakanlıktan bir yetkili de Kişida’nın yeşil enerjiye geçiş veya fosil yakıtlara bağımlılığın son bulması için nükleer santrallerin elzem olduğunu düşündüğünü aktardı.

Nükleer enerjiden daha fazla yararlanma hedefi

Temmuzun başlarında iktidardaki Liberal Demokrat Parti, nükleer enerjiden maksimum düzeyde yararlanma vaadinde bulunmuştu. Bu hamle, hükümetin şirketlere ve hanelere elektrik tasarrufu yapma çağrısının ardından geldi.

Söz konusu durumu, kısmen nükleer güç reaktörlerinin yeniden başlatılmasındaki gecikmelere bağlayan hükümet, gelecek kış olası arz sıkıntısı yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.

Ayrıca Ukrayna'daki savaş nedeniyle Japonya'nın Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının durmasından endişe duyuluyor. Bir hükümet yetkilisi, ithalatın durdurulmasının ülkede "gaz ve enerji kaynaklarına büyük bir darbe vuracağını" kaydetti.

Nitekim Kişida, 14 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında da bu kışa kadar 9 nükleer reaktörü yeniden başlatmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Söz konusu reaktörlerin, Nükleer Düzenleme Kurumunca yapılan taramaları geçtiği bildirilirken, Kişida'nın taramalarını henüz tamamlamamış reaktörleri de yeniden başlatmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ayrıca gelecekte yeni nükleer santrallerin inşa edileceğine ve mevcut olanları genişletileceğine inanılıyor.