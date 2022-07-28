Dükkanlar zaten baskı altındaydı, ancak yetkililerin Rusya'dan deniz ürünlerine yüzde 35'lik bir tarife koymaya karar vermesinden sonra durum daha da kötüleşti.

Ulusal Balık Kızartıcıları Federasyonu başkanı Andrew Crook, "Bu ekstra tarifeler binlerce mağazayı uçurumun kenarına itecek" diye uyardı.

Crook'a göre, bir kilo morinanın fiyatı şimdiden 8 sterlinden 14 sterline yükseldi.

İngiltere'nin balıklarının yaklaşık üçte biri Rusya'dan geliyor.

Mağazalar ayakta kalabilmek için geleneksel morina ve mezgit balığını hake ve diğer daha ucuz balık türleriyle değiştirmek zorunda kalabilir.

Batı Londra'da balık ve patates kızartması satan Bally Singh, Daily Express'e birçok müşterinin dükkana girip fiyatları gördükten sonra hızla ayrıldığını söyledi.

“Bir noktada balık en ucuz öğünlerden biriydi. Şimdi en pahalılarından biri” dedi.