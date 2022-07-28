ABD'deki Cornell Üniversitesi'nde Araştırma Bilimcisi olan Daron Duke ve Thomas Urban, Utah Test ve Eğitim Alanında korunmuş 88 insan ayak izi keşfetti. Büyük Tuz Gölü Çölü'nün ortasında insana ait 12 bin yıllık ayak izleri bulundu

İki araştırmacı bu ay hava kuvvetleri için bir çalışma yürütüyordu. Tesadüfen keşfettikleri ayak izlerinin 12 bin yıldan daha eski olduğuna inanılıyor.

Ayak izlerinin 5 ila 12 yaşa arasındaki çocuklara ait olduğu düşünülüyor.

Bölgede aynı zamanda iki açık hava ocağı, bir şömine ve tütün kalıntıları da keşfedildi.



ABD'de keşfedilen ilk ayak izleri değil

Keşfi doğrulamak için ek araştırmalar yapılıyor ancak bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde keşfedilen ilk ayak izleri değil.

New Mexico'daki White Sands Ulusal Parkı, Pleistosen çağından kalma insan ayak izlerinin tespit edildiği ilk yerdi.

En son araştırmalara göre Tularosa Havzası ve Kuzey Amerika'da en az 23 bin yıldır yaşayan insanlar var. Daha önce, insanların Kuzey Amerika'ya ilk kez 13 -16 bin yıl önce geldiğine inanılıyordu.